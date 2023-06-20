Nah, Sering kali, penanganan penyakit sudah sangat terlambat dan bahkan diketahui ketika penderita di ambang kematian. Oleh karena itu hal ini menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan terhadap penyakit-penyakit silent killer.

Maka dibutuhkan deteksi dini dan mendapatkan pengobatan yang tepat, serta mengurangi risiko komplikasi penyakit. Ini bisa mencegah keparahan dan kematian.

Reporter: Dyah Ratna Meta Novia

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News