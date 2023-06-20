Masjid Nabawi menyediakan air Zamzam yang bisa konsumsi jemaah sepuasnya. Air Zamzam tersedia di dalam area masjid bukan di luar dekat tempat wudhu.

Air minum di dekat tempat wudhu hanya air biasa hasil penyulingan. Sedangkan di dalam masjid langsung diambil dari Masjidil Haram di Makkah.

Air Zamzam memiliki setidaknya delapan keistimewaan. Diketahui, setiap hari air Zamzam dikonsumsi satu juta gelas. Keistimewaannya, sembuhkan penyakit, mengandung magnesium dan kalsium.

Air Zamzam bisa menurunkan berat badan dan mengatasi rasa mulas. Air Zamzam juga bisa meningkatkan trombosit darah.

Keistimewaan lain kemurnian tertinggi di bumi, bebas dari kuman dan bakteri. Selain itu mengonsumsi air Zamzam bisa menambah energi tubuh.

Reporter: Maruf El Rumi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

