Beginilah detik-detik seorang petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Indramayu tertabrak truk tronton hingga masuk ke kolong kendaraan.

Petugas melakukan penghadangan agar truk mau masuk ke dalam Jembatan Timbang Losarang Indramayu guna diperiksa muatannya.

Peristiwa ini terjadi di Jalur Pantura Indramayu, Minggu (18/6/2023). Korban langsung dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Losarang untuk mendapatkan pertolongan medis.

