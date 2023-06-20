Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Bogor, pada Minggu (18/6) siang. Dalam pertemuan tersebut keduanya menyempatkan untuk makan siang bersama. Menurutnya makan siang dengan Prabowo sama hal seperti makan siang dengan menteri-menteri lain atau kepala daerah lainnya.

Jokowi mengaku dalam makan siangnya bersama Prabowo turut membahas masalah politik. Namun, dirinya tidak menjelaskan secara detil pembahasan apa yang dibicarakan.

(fru)

