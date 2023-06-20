Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri pelantikan pengurus PPDI Jawa Tengah di Alun-Alun Wonosobo, Jawa Tengah, Selasa (20/6).

Ganjar berharap Kepala Desa dan Perangkat Desa kompak sehingga percepatan pembangunan terlaksana dengan baik.

Ganjar juga menitipkan program pemerintah yakni pengentasan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting karena perangkat Desa merupakan garda terdepan.

Nantinya, diharapkan dengan adanya pengurus baru dapat membuat program digitalisasi agar pelayanan untuk masyarakat menjadi lebih baik.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News