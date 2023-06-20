...

Ganjar: Perangkat Desa Harus Kompak Turunkan Kemiskinan dan Stunting di Masyarakat

Didik Dono Hartono, Jurnalis · Selasa 20 Juni 2023 21:13 WIB
A A A
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri pelantikan pengurus PPDI Jawa Tengah di Alun-Alun Wonosobo, Jawa Tengah, Selasa (20/6).
 
Ganjar berharap Kepala Desa dan Perangkat Desa kompak sehingga percepatan pembangunan terlaksana dengan baik.
 
Ganjar juga menitipkan program pemerintah yakni pengentasan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting karena perangkat Desa merupakan garda terdepan.
 
Nantinya, diharapkan dengan adanya pengurus baru dapat membuat program digitalisasi agar pelayanan untuk masyarakat menjadi lebih baik.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini