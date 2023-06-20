Jelang puncak haji, Otoritas pemerintah Arab Saudi mengumpulkan negara sahabat membahas peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji. Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Selasa (20/6).

Menteri Agama Yaqut menjelaskan pertemuan tersebut membahas peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji terutama peningkatan keamanan untuk para jemaah.

Pemerintah otoritas Arab Saudi juga meningkatkan keamanan dengan membuka layanan IT berupa 911 untuk layanan para jemaah. Saat ini otoritas Pemerintah Arab Saudi sudah mengembangkan berbagai pelayanan digital untuk memudahkan para jemaah haji mengaksesnya.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News