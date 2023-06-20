...

Otoritas Saudi Arabia Kumpulkan Negara Sahabat Bahas Peningkatan Pelayanan Haji

Selasa 20 Juni 2023 21:00 WIB
A A A
Jelang puncak haji, Otoritas pemerintah Arab Saudi mengumpulkan negara sahabat membahas peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji. Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Selasa (20/6).
 
Menteri Agama Yaqut menjelaskan pertemuan tersebut membahas peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji terutama peningkatan keamanan untuk para jemaah.
 
Pemerintah otoritas Arab Saudi juga meningkatkan keamanan dengan membuka layanan IT berupa 911 untuk layanan para jemaah. Saat ini otoritas Pemerintah Arab Saudi sudah mengembangkan berbagai pelayanan digital untuk memudahkan para jemaah haji mengaksesnya.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini