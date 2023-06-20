...

Mayoritas Responden Puas Kinerja Jokowi, Hasil Survei LSI Denny JA

Rio Manik, Jurnalis · Selasa 20 Juni 2023 09:15 WIB
Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menggelar survei tatap muka. Survei digelar mulai 30 Mei hingga 12 Juni 2023 terhadap 1.200 responden.
 
LSI menemukan mayoritas responden puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Kepuasan responden terkait keamanan, ekonomi dan hubungan luar negeri.
 
LSI juga menemukan perubahan suara dukungan untuk calon presiden 2024. Responden memilih Prabowo dan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
 
Pilihan kepada Prabowo lebih tinggi satu persen dibanding Ganjar Pranowo.
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

