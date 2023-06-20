Ribuan Alquran di Masjid Al Jabbar menghilang setelah dibawa pulang para jemaah. Pemprov Jawa Barat pun sempat menghitung jumlah Alquran yang raib dibawa pulang.

Pihak masjid akan memperketat penjagaan properti di Masjid Al Jabbar. Pemprov Jabar juga akan menggencarkan sosialisasi agar masyarakat tidak kembali membawa pulang Alquran.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, ada sekitar ribuan Alquran raib dibawa pulang para jemaah.

Meski sudah dipasang imbauan, namun masih banyak jemaah yang nekat bawa Alquran pulang. Kini, pihak Masjid Al Jabbar meminta masyarakat untuk mengembalikan kembali Alquran tersebut.

Kontributir: Ervan David

Produser: Akira Aulia W

(fru)

