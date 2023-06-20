...

Ridwan Kamil Ungkap Ada Ribuan Alquran Hilang di Masjid Raya Al Jabbar

Ervan David, Jurnalis · Selasa 20 Juni 2023 08:33 WIB
A A A
Ribuan Alquran di Masjid Al Jabbar menghilang setelah dibawa pulang para jemaah. Pemprov Jawa Barat pun sempat menghitung jumlah Alquran yang raib dibawa pulang. 
 
Pihak masjid akan memperketat penjagaan properti di Masjid Al Jabbar. Pemprov Jabar juga akan menggencarkan sosialisasi agar masyarakat tidak kembali membawa pulang Alquran. 
 
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, ada sekitar ribuan Alquran raib dibawa pulang para jemaah. 
 
Meski sudah dipasang imbauan, namun masih banyak jemaah yang nekat bawa Alquran pulang. Kini, pihak Masjid Al Jabbar meminta masyarakat untuk mengembalikan kembali Alquran tersebut. 
 
Kontributir: Ervan David
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini