Highlight Juara Dunia Argentina Tumbangkan Timnas Indonesia 0-2

Senin 19 Juni 2023 23:36 WIB
Timnas Indonesia tumbang 0-2 dari juara dunia Argentina pada laga FIFA Matchday di SUGBK, Senin (19/6/2023). Gol pertama tim Tango dicetak Leandro Paredes di menit ke-38. Timnas Indonesia sempat mendapat peluang emas lewat Ivar Jenner saat menerima umpan tarik Dimas Drajad.
 
Namun masih dimentahkan Emiliano Martinez. Pada babak ke-2 Lemparan jauh Arhan menemui Elkan Baggott dan Nyaris membobol Gawang Argentina. Argentina berhasil memperlebar skor menjadi 0-2 melalui sepak pojok Lo Celso disundul Cristian Romero pada menit ke-55.
 
Meski kalah, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menampilkan perjuangan luar biasa.
 
Reporter : Coro Mountana
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

