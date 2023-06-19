Timnas Indonesia tumbang 0-2 dari juara dunia Argentina pada laga FIFA Matchday di SUGBK, Senin (19/6/2023). Gol pertama tim Tango dicetak Leandro Paredes di menit ke-38. Timnas Indonesia sempat mendapat peluang emas lewat Ivar Jenner saat menerima umpan tarik Dimas Drajad.

Namun masih dimentahkan Emiliano Martinez. Pada babak ke-2 Lemparan jauh Arhan menemui Elkan Baggott dan Nyaris membobol Gawang Argentina. Argentina berhasil memperlebar skor menjadi 0-2 melalui sepak pojok Lo Celso disundul Cristian Romero pada menit ke-55.

Meski kalah, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menampilkan perjuangan luar biasa.

Reporter : Coro Mountana

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

