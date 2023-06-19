...

Bubar Timnas Indonesia Vs Argentina, Suporter Tumpah Ruah ke Jalan di Kawasan GBK

Andika Rachmansyah, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 22:59 WIB
Selepas laga Timnas Indonesia versus Argentina yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (19/6/2023), suporter pun tumpah ruah ke jalanan. Penonton berbondong-bondong keluar dari kompleks SUGBK.
 
Kondisi tersebut praktis membuat lalu lintas padat merayap. Meski demikian, sejumlah petugas kepolisian diterjunkan untuk mengatur lalu lintas. Dalam FIFA Match Day tersebut Indonesia harus mengakui keunggulan Juara Dunia Argentina dengan skor 0-2. 
 
Reporter : Andika Rachmansyah
Produser: Reza Ramadhan

