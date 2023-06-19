Selepas laga Timnas Indonesia versus Argentina yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (19/6/2023), suporter pun tumpah ruah ke jalanan. Penonton berbondong-bondong keluar dari kompleks SUGBK.

Kondisi tersebut praktis membuat lalu lintas padat merayap. Meski demikian, sejumlah petugas kepolisian diterjunkan untuk mengatur lalu lintas. Dalam FIFA Match Day tersebut Indonesia harus mengakui keunggulan Juara Dunia Argentina dengan skor 0-2.

Reporter : Andika Rachmansyah

Produser: Reza Ramadhan

