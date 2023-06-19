Menjelang laga bersejarah Timnas Indonesia vs Argentina kelompok suporter dari Ultras Garuda berkumpul dekat Patung Presiden Soekarno di kawasan SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/). Kick off berlangsung pukul 19.30 WIB.

Kelompok suporter Ultras Garuda kompak mengenakan pakaian serba hitam dan menyanyikan chants atau nyanyian pembakar semangat Timnas Indonesia diiringi irama pukulan bass drum. Diprediksi 60.000 orang akan memadati SUGBK berdasarkan penjualan tiket yang terjual ludes dalam hitungan menit.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

