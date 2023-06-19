...

Jelang Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Suporter Ultras Garuda Nyanyikan Chants

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 18:50 WIB
Menjelang laga bersejarah Timnas Indonesia vs Argentina kelompok suporter dari Ultras Garuda berkumpul dekat Patung Presiden Soekarno di kawasan SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/). Kick off berlangsung pukul 19.30 WIB.
 
Kelompok suporter Ultras Garuda kompak mengenakan pakaian serba hitam dan menyanyikan chants atau nyanyian pembakar semangat Timnas Indonesia diiringi irama pukulan bass drum. Diprediksi 60.000 orang akan memadati SUGBK berdasarkan penjualan tiket yang terjual ludes dalam hitungan menit.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi

(fru)

