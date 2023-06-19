...

Momen Bus Timnas Indonesia dan Argentina Tiba di SUGBK Berbarengan, Disambut Antusias Suporter

Andri Bagus Syaeful, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 20:00 WIB
Bus Timnas Indonesia dan Argentina berbarengan tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (19/6). Kedua tim itu tiba pukul 18.07 WIB di Pintu Merah SUGBK. Bus La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- dalam rombongan pertama, tiba dengan dua bus dengan pengawalan ketat. 
 
Tim itu mendapatkan sambutan hangat dari suporter. Para pemain Timnas Argentina terlihat melambai-lambai tangan dari dalam bus. Setelah itu, bus Timnas Indonesia menyusul di belakangnya. Tim asuhan Shin Tae-yong menggunakan bus baru berwarna merah dengan tulisan "Indonesia" di bagian depan.
 
Kedua tim memang akan saling berhadapan dalam ajang FIFA matchday di SUGBK. Laga itu dipastikan akan dihadiri 60 ribu penonton berdasarkan tiket yang dijual.
 
