Jelang Timnas Garuda Adu Kekuatan dengan Argentina

Senin 19 Juni 2023 18:40 WIB
Masyarakat Indonesia menyambut antusias laga Timnas Indonesia melawan Argentina malam ini, Senin (19/6/2023). Para pendukung timnas datang ke GBK Senayan Jakarta sejak pagi hari, padahal laga baru akan dimulai malam. 
 
Warna merah mendominasi kawasan GBK. Sementara itu tim pengamanan gabungan terus siaga di lokasi. Lagaini adalag pertemuan pertama bagi kefua negara dalan FIFA Match Day.
 
Reporter : Jen Cahyani

(fru)

Berita Terkait

