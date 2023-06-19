...

Ketua Umum PSSI Prediksi Skor Akhir Indonesia vs Argentina

Galih Wisma, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 14:51 WIB
A A A
Laga antara Timnas Indonesia melawan Argentina akan berlangsung dalam beberapa jam ke depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memprediksi laga melawan juara Piala Dunia tersebut akan berakhir seri
 
Erick menyebut laga melawan tim yang dihuni pemain dari sejumlah liga sepakbola terbaik dunia itu tidak akan berjalan dengan mudah.
 
Meski mega bintang Lionel Messi batal hadir, namun para pendukung timnas diharapkan tidak kecewa dan tetap mendukung timnas Indonesia
 
Kontributor: Galih Wisma
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

