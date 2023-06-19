Laga antara Timnas Indonesia melawan Argentina akan berlangsung dalam beberapa jam ke depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memprediksi laga melawan juara Piala Dunia tersebut akan berakhir seri

Erick menyebut laga melawan tim yang dihuni pemain dari sejumlah liga sepakbola terbaik dunia itu tidak akan berjalan dengan mudah.

Meski mega bintang Lionel Messi batal hadir, namun para pendukung timnas diharapkan tidak kecewa dan tetap mendukung timnas Indonesia

Kontributor: Galih Wisma

Produser: Kristo Suryokusumo

