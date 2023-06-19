Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon raksasa berusia ratusan tahun tumbang. Peristiwa terjadi di Jalan Salak Kota Bogor, Jawa Barat, Senin(19/6). Pohon tumbang juga terjadi di Jalan Binamarga, Jalan Loder, Malabar dan Ciluer, Kota Bogor.

Sejumlah kendaraan yang terparkir rusak akibat tertimpa pohon. Bahkan atap perkantoran di kawasan Taman Kencana Kota Bogor rusak disapu angin kencang. BPBD dan tim damkar Kota Bogor dikerahkan memotong pohon tumbang yang menutup jalan dan menimpa kendaraan.

BPBD Bogor menyatakan tidak ada korban jia dalam peristiwa kali ini. Namun BPBD masih melakukan pendataan terkait kondisi bencana yang melanda Kota Bogor.

Kontributor: Furqon Munawar

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News