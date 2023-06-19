...

Pohon Berusia Ratusan Tahun Tumbang Akibat Hujan Disertai Angin Kencang di Bogor

Furqon Munawar, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 22:30 WIB
A A A
Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon raksasa berusia ratusan tahun tumbang. Peristiwa terjadi di Jalan Salak Kota Bogor, Jawa Barat, Senin(19/6). Pohon tumbang juga terjadi di Jalan Binamarga, Jalan Loder, Malabar dan Ciluer, Kota Bogor.
 
Sejumlah kendaraan yang terparkir rusak akibat tertimpa pohon. Bahkan atap perkantoran di kawasan Taman Kencana Kota Bogor rusak disapu angin kencang. BPBD dan tim damkar Kota Bogor dikerahkan memotong pohon tumbang yang menutup jalan dan menimpa kendaraan.
 
BPBD Bogor menyatakan tidak ada korban jia dalam peristiwa kali ini. Namun BPBD masih melakukan pendataan terkait kondisi bencana yang melanda Kota Bogor.
 
Kontributor: Furqon Munawar

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini