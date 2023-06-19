...

Puluhan Rumah di Tapos Depok Terendam Banjir Usai Diguyur Hujan Deras

Iyung Rizki, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 20:31 WIB
Puluhan rumah warga di Perumahan Jatijajar, Tapos, Kota Depok terendam banjir usai dilanda hujan deras,Senin (19/6) sore. Selain merendam puluhan rumah banjir juga merendam jalan di wilayah Cilangkap, Tapos, Kota Depok.
 
Ketua RT setempat mengatakan banjir disebabkan adanya penyempitan saluran air yang berada di ujung saluran air perumahan. Meski rumahnya terendam banjir, warga tidak akan mengungsi, mereka akan tetap menunggu hingga banjir surut
 
Kontributor: Iyung Rizki

(fru)

