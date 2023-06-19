Puluhan rumah warga di Perumahan Jatijajar, Tapos, Kota Depok terendam banjir usai dilanda hujan deras,Senin (19/6) sore. Selain merendam puluhan rumah banjir juga merendam jalan di wilayah Cilangkap, Tapos, Kota Depok.

Ketua RT setempat mengatakan banjir disebabkan adanya penyempitan saluran air yang berada di ujung saluran air perumahan. Meski rumahnya terendam banjir, warga tidak akan mengungsi, mereka akan tetap menunggu hingga banjir surut

