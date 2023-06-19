...

Tangkap 457 Tersangka Kasus TPPO, Mahfud MD: Sindikatnya Dulu Kita Habisi

Dimas Choirul, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 19:20 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Mabes Polri telah menetapkan 457 tersangka terkait tindak pidana TPPO di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Mahfud di Jakarta Barat, Senin (19/6/2023).
 
Penetapan terhadap para tersangka dilakukan berdasarkan 385 laporan polisi yang masuk periode 5-17 Juni 2023. Mahfud mengatakan, modus terbanyak  yakni korban diming-imingi menjadi Pembantu Tumah Tangga (PRT) Pekerja Seks Komersial, eksploitasi anak hingga menjadi Anak Buah Kapal (ABK).
 
Reporter : Dimas Choirul
Produser: Reza Ramadhan

