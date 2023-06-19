Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Mabes Polri telah menetapkan 457 tersangka terkait tindak pidana TPPO di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Mahfud di Jakarta Barat, Senin (19/6/2023).

Penetapan terhadap para tersangka dilakukan berdasarkan 385 laporan polisi yang masuk periode 5-17 Juni 2023. Mahfud mengatakan, modus terbanyak yakni korban diming-imingi menjadi Pembantu Tumah Tangga (PRT) Pekerja Seks Komersial, eksploitasi anak hingga menjadi Anak Buah Kapal (ABK).

Reporter : Dimas Choirul

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News