Prabowo Kukuhkan Kerja Sama Kampus Unhan dengan Palestina, Bakal Tanggung hingga Biaya Gaya Hidup!

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 19:00 WIB
Universitas Pertahanan (Unhan) melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) resmi bekerjasama dengan Palestina yang ditandai dengan penandatanganan kerja sama, Senin (19/6/2023).
 
Kerjasama tersebut, berupa beasiswa untuk pelajar Palestina yang akan menempuh pendidikan di Unhan. Pada tahun ini, beasiswa tersebut diberikan kepada 22 pelajar Palestina melalui tahap seleksi dari Palestina dan Unhan.
 
Reporter : Bachtiar Rojab
Produser: Reza Ramadhan

