Universitas Pertahanan (Unhan) melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) resmi bekerjasama dengan Palestina yang ditandai dengan penandatanganan kerja sama, Senin (19/6/2023).

Kerjasama tersebut, berupa beasiswa untuk pelajar Palestina yang akan menempuh pendidikan di Unhan. Pada tahun ini, beasiswa tersebut diberikan kepada 22 pelajar Palestina melalui tahap seleksi dari Palestina dan Unhan.

Reporter : Bachtiar Rojab

Produser: Reza Ramadhan

