Warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa membawa seorang pasien dengan menggunakan tandu. Pasien tersebut dibawa sejauh 12 kilometer untuk mendapatkan perawatan di puskesmas.

Pasien bernaha Nuhung itu harus ditandu karena jalanan di lokasi tak bisa dilalui kendaraan roda empat. Warga pun mengangkat tandu yang terbuat dari sarung dan sepotong bambu itu secara bergantian.

