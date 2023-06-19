Polda Metro Jaya menurunkan sedikitnya 5.000 pasukan untuk mengamankan pertandingan sepak bola tim nasional Indonesia melawan Argentina Senin (19/6/2023) malam. Polisi juga melakukan pengalihan arus secara situasional di kawasan Gelora Bung Karno.

Polisi berkoordinasi dengan lintas instansi seperti TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Reporter : Sofyan Firdaus

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

