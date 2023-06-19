Antrean penonton FIFA Matchday Indonesia vs Argentina sudah mengular di pintu masuk Gelora Bung Karno kendati cuaca hujan. Antrean terlihat di pintu G dan H. Para penonton yang hadir rela antre di tengah guyuran hujan.

Sementara itu, akses pintu masuk ke dalam stadion baru akan dibuka pada pukul 16.30 WIB, dan pintu masuk tribun baru dibuka pukul 17.30 WIB.

Reporter: Andika Rachmansyah

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

