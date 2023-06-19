Aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menangkap 4 orang pelaku penjualan tiket palsu timnas indonesia melawan Argentina. Dari pemeriksaan 4 pelaku, 1 orang merupakan pegawai lepas harian (PLH) Dinas Perhubungan Tangerang.

Modus yang dilakukan adalah dengan membeli tiket asli melalui akun resmi yang diperbanyak dan dijual di media sosial. Aksi para pelaku terungkap setelah seorang korban tidak dapat menukarkan e-tiket karena kode barangnya telah terpakai orang lain.

Polisi juga mengamankan barang bukti 400 tiket dan ribuan barcode palsu, 3 buah ponsel, laptop dan uang tunai Rp15 juta.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

