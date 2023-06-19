...

Empat Penjual Tiket Palsu Indonesia vs Argentina Ditangkap

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 15:30 WIB
A A A
Aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menangkap 4 orang pelaku penjualan tiket palsu timnas indonesia melawan Argentina. Dari pemeriksaan 4 pelaku, 1 orang merupakan pegawai lepas harian (PLH) Dinas Perhubungan Tangerang.
 
Modus yang dilakukan adalah dengan membeli tiket asli melalui akun resmi yang diperbanyak dan dijual di media sosial. Aksi para pelaku terungkap setelah seorang korban tidak dapat menukarkan e-tiket karena kode barangnya telah terpakai orang lain.
 
Polisi juga mengamankan barang bukti 400 tiket dan ribuan barcode palsu, 3 buah ponsel, laptop dan uang tunai Rp15 juta.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini