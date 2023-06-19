Anggota DPRD Sumut Sri Kumala viral di medsos gegara marah-marah saat reses. Anggota dewan itu marah kepada warga yang ternyata seorang mahasiswa.
Aksi marah-marah itu terjadi di depan puluhan warga lain di Asahan, Sumut. Anggota DPRD itu bahkan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas.
Saat dikonfirmasi, Minggu (18/6) Sri Kumala membantah peristiwa itu.
Kontributor: Ulil Amri
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow