Timnas Argentina menjajal Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (18/6/2023). Hal tersebut dilakukan skuad Timnas Argentina untuk mematangkan persiapan jelang menghadapi Timnas Indonesia.

Emiliano Martinez cs antusias melakukan official training jelang menghadapi Timnas Indonesia. Timnas Argentina akan menguji kekuatan Timnas Indonesia dalam rangkaian FIFA Matchday Juni 2023. Laga ini bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Reporter : Maulana Yusuf

Produser : Nofellisa

(fru)

