Ibunda Michelle Joan, Devi Damayanti meninggal dunia, Minggu (18/6). Ibunda Michelle Jaon meninggal di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Kabar duka diunggahan akun Instagram manajer Michelle Joan, Salvy Nathan.

Rumah duka di Jagakarsa, Jakarta Selatan, mulai didatangi pelayat. Karangan bunga mengalir dari berbagai kalangan.

