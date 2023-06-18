Gulai ikan jangko merupakan kuliner khas Aceh Barat Daya yang tak boleh Anda lewatkan. Dalam pembuatannya ikan jangko ini dimasak dengan kuah asam pedas. Ikan dicampur dengan rempah-rempah khas Aceh sehingga mempunyai cita rasa tersendiri.

Daging ikan yang lembut bercampur dengan kuah asam dan pedas membuat kelezatan kuliner ini memiliki penggemar setia. Untuk satu porsi gulai ikan jangko ini dijual seharga Rp15 ribu. Salah satu lokasi yang menyediakan kuliner ini adalah Warung Makan Khalis yang berlokasi di Ujung Jembatan Krueng Baru, Lembah Sabil.

Reporter : Erdawati

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

