Nasi liwet stroberi menjadi menu unik di salah satu restoran di Karanganyar. Hidangan ini dilengkapi dengan lauk seperti ayam goreng, empal daging hingga lalapan. Nasi liwet dimasak tanpa santan dan menggunakan rempah-rempah yang bisa menghangatkan tubuh. Banyak pelanggan yang menggemari kuliner ini.

Sembari menikmati kuliner unik ini, pengunjung juga dimanjakan dengan pemandangan hijau dan udara yang segar di sekitar restoran. Kuliner unik ini dibanderol dengan kisaran harga Rp120 ribu hingga Rp 180 ribu tergantung lauk yang dipilih.

Reporter : Zannuar Setiadji

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

