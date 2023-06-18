...

Andien dan Diskoria Buka Final Indonesia Open 2023 dengan Meriah

Andhika Khoirul Huda, Jurnalis · Minggu 18 Juni 2023 14:27 WIB
Laga final pagelaran Indonesia Open 2023 dibuka dengan hiburan konser musik yang meriah. Final turnamen Super 1000 itu berlangsung Minggu (18/6/2023) di Istora Senayan, Jakarta. 
 
Acara puncak turnamen Super 1000 itu pun dibuka dengan hiburan konser musik yang meriah. Duo komposer, Diskoria menghentak acara dengan meriah. Penyanyi Andien juga semakin menyemarakan acara dengan lagu andalannya Milikmu Selalu.
 
Pada final Indonesia Open 2023 Indonesia memiliki satu wakil tersisa. Yakni pada tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting akan bermain di partai kelima kontra pemain ranking satu dunia asal Denmark, Viktor Axelsen. 
 
Reporter: Andhika Khoirul Huda
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

