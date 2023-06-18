...

Doakan Ginting Menang, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nonton Indonesia Open 2023 di Istora Senayan

Muhammad Gazza Roosaryatama, Jurnalis · Minggu 18 Juni 2023 07:00 WIB
A A A
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, bertanding dalam semifinal Indonesia Open 2023 melawan Li Shi Feng di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2023) malam
 
Presiden Joko Widodo terlihat hadir menyaksikan laga tersebut. Presiden Jokowi tiba sekitar pukul 22.10 WIB.
 
Laga antara Ginting dan Shi Feng sudah berjalan satu gim
 
Jokowi datang bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Kedatangan Jokowi disambut Menpora Dito Ariotedjo yang sudah hadir di Istora Senayan.
 
Reporter: Muhammad Gazza Roosaryatama
Produser: Nofellisa

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini