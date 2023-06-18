Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, bertanding dalam semifinal Indonesia Open 2023 melawan Li Shi Feng di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2023) malam
Presiden Joko Widodo terlihat hadir menyaksikan laga tersebut. Presiden Jokowi tiba sekitar pukul 22.10 WIB.
Laga antara Ginting dan Shi Feng sudah berjalan satu gim
Jokowi datang bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Kedatangan Jokowi disambut Menpora Dito Ariotedjo yang sudah hadir di Istora Senayan.
