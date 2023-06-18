Jemaah haji Indonesia akan menempati 70 maktab saat berada di Arafah. Jemaah akan melaksanakan wukuf yang merupakan puncak ibadah haji.

Wukuf di Arafah merupakan rukun ibadah haji. Wukuf dilakukan mulai tergelincir matahari pada 9 Dzulhijjah hingga terbit fajar pada 10 Dzulhijjah.

Kedatangan jemaah ke Arafah sesuai jadwal dan rute pergerakan. Jadwal dan rute disusun Satuan Operasi (Satop) Armina atau Masyair, yakni satuan operasional Arafah, Mudzalifah, dan Mina.

Reporter: Sucipto

Produser: Nofellisa

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News