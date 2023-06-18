...

Puncak Haji, 70 Maktab Disiapkan untuk Jemaah Indonesia di Arafah

Sucipto, Jurnalis · Minggu 18 Juni 2023 07:21 WIB
Jemaah haji Indonesia akan menempati 70 maktab saat berada di Arafah. Jemaah akan melaksanakan wukuf yang merupakan puncak ibadah haji.
 
Wukuf di Arafah merupakan rukun ibadah haji. Wukuf dilakukan mulai tergelincir matahari pada 9 Dzulhijjah hingga terbit fajar pada 10 Dzulhijjah.
 
Kedatangan jemaah ke Arafah sesuai jadwal dan rute pergerakan. Jadwal dan rute disusun Satuan Operasi (Satop) Armina atau Masyair, yakni satuan operasional Arafah, Mudzalifah, dan Mina.
 
Reporter: Sucipto
Produser: Nofellisa

