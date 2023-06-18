Bacapres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi melaksanakan ziarah ke makam Pahlawan Nasional TGKH Zainuddin Abdul Madjid. Ziarah dilakukan di Selong, Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada, Minggu (18/6/2023).

Tampak ribuan santri yang berada sepanjang akses jalur masuk dan di dalam makam Pahlawan Nasional sudah menunggu kedatangan Ganjar Pranowo dan TGB. TGB sempat mengingatkan agar para santri tak meneriakkan ucapan-ucapan kampanye untuk menghormati keberadaan makam TGKH Zainuddin Abdul Madjid.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

