Momen kedekatan Bacapres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Ketua Harian DPP Partai Perindo TGB Zainul Majdi terekam di Provinsi NTB, Minggu (18/6/2023). Hal ini ketika mereka berdua kompak berziarah ke makam Pahlawan Nasional TGKH Zainuddin Abdul Madjid.
TGB sendiri digadang-gadang menjadi salah satu kandidat bacawapres pendamping Ganjar. Ketika ditanya terkait kemungkinan berpasangan, Ganjar memberi respons positif.
Reporter : Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan
