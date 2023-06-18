Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani mengatakan membangun bangsa tak hanya soal politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya dan pasca-nya itu mau seperti apa.

Hal ini disampaikan Puan usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Plataran Hutan Kota, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Minggu (18/6/2023).

Ia menambahkan, diskusi politik dengan AHY dan jajaran Partai Demokrat tidak berhenti sampai di sini. Sebab, kata dia, politik penuh dengan dinamika dan sangat dinamis. Perlu pembicaraan yang terus-menerus untuk mencapai satu titik tujuan.

Reporter: Bachtiar Rojab

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

