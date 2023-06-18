Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di pelataran Hutan Kota, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Minggu (18/6/2023).

Menanggapi hal itu, Puan bahkan mengungkap pesan khusus dari Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelum bertemu AHY. Puan menambahkan, pertemuannya kali ini, juga tak ubahnya seperti dua anak muda yang bertemu memikirkan arah bangsa.

