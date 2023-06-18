...

Di Depan AHY, Puan Singgung Kandidat Bacawapres Ganjar

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Minggu 18 Juni 2023 15:05 WIB
Ketua DPP PDI-Perjuangan Puan Maharani kembali menyebut etua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk ke dalam radar partainya untuk dijadikan sebagai Cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. 
 
Hal ini disampaikan Puan di pelataran Hutan Kota, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Minggu (18/6/2023).
 
Untuk kepastian pendamping Ganjar, Puan akan mencermati kedepannya tergantung dinamika politik nasional.
 
