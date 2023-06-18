Ketua KPK Firli Bahuri buka suara tentang dugaan kasus korupsi yang menjerat Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Firli mengatakan KPK tak sembarangan menentukan saksi yang akan dimintai keterangan. Hal tersebut disampaikan Firli di Jakarta, Minggu (18/6/2023).

Apabila seseorang telah dijadikan saksi, maka orang tersebut tentu mengetahui perkara yang sedang didalaminya

Seperti diketahui SYL sudah dua kali mangkir panggilan dari KPK. KPK telah menjadwalkan pemanggilan ketiga yang akan dilakukan pada Senin (19/6/2023).

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

