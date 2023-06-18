Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan di Hutan Kota by Plataran, Gelora Bung Karno, Senayan, Minggu (18/6). Keduanya bertemu usai melakukan olahraga pagi di kawasan GBK

AHY sempat menunggu Puan di Hutan Kota by Plataran Gelora Bung Karno. Puan lari pagi dari Jalan Denpasar, Kuningan, menuju Hutan Kota by Plataran.

Suasana gembira terlihat tatkala Puan tiba dan menghampiri AHY. Momen itu kian meriah saat awak media ikut menyoraki keakraban mereka.

Pertemuan dilanjutkan tertutup di sebuah rumah makan di Hutan Kota by Plataran.

Reporter: Bachtiar Rojab

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News