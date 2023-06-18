...

Begini Momen Seru Pertemuan Puan dan AHY di Hutan Kota by Plataran GBK

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Minggu 18 Juni 2023 09:36 WIB
Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan di Hutan Kota by Plataran, Gelora Bung Karno, Senayan, Minggu (18/6). Keduanya bertemu usai melakukan olahraga pagi di kawasan GBK
 
AHY sempat menunggu Puan di Hutan Kota by Plataran Gelora Bung Karno. Puan lari pagi dari Jalan Denpasar, Kuningan, menuju Hutan Kota by Plataran.
 
Suasana gembira terlihat tatkala Puan tiba dan menghampiri AHY. Momen itu kian meriah saat awak media ikut menyoraki keakraban mereka.
 
Pertemuan dilanjutkan tertutup di sebuah rumah makan di Hutan Kota by Plataran.
 
Reporter: Bachtiar Rojab
Produser: B.Lilia Nova

