Inilah Cara Bocah Pesisir Buton Tengah Isi Liburan Sekolah

Andhy Eba, Jurnalis · Minggu 18 Juni 2023 09:17 WIB
Hari libur panjang menjadi saat yang paling ditunggu oleh anak sekolah. Tak terkecuali bagi bocah-bocah Pesisir Desa Madongka, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.
 
Bocah-bocah ini antusias memunguti sampah plastik dan sampah lainnya. Sampah itu memenuhi bibir Pantai Bonemarangi, tak jauh dari tempat tinggal mereka.
 
Bocah-bocah ini mampu memunguti sampah hingga 30 karung. Mereka mengaku sangat senang bisa membersihkan sampah.
 
Kontributor: Andhy Eba
Produser: Nofellisa

