Hari libur panjang menjadi saat yang paling ditunggu oleh anak sekolah. Tak terkecuali bagi bocah-bocah Pesisir Desa Madongka, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.

Bocah-bocah ini antusias memunguti sampah plastik dan sampah lainnya. Sampah itu memenuhi bibir Pantai Bonemarangi, tak jauh dari tempat tinggal mereka.

Bocah-bocah ini mampu memunguti sampah hingga 30 karung. Mereka mengaku sangat senang bisa membersihkan sampah.

Kontributor: Andhy Eba

Produser: Nofellisa

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News