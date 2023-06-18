Hari libur panjang menjadi saat yang paling ditunggu oleh anak sekolah. Tak terkecuali bagi bocah-bocah Pesisir Desa Madongka, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.
Bocah-bocah ini antusias memunguti sampah plastik dan sampah lainnya. Sampah itu memenuhi bibir Pantai Bonemarangi, tak jauh dari tempat tinggal mereka.
Bocah-bocah ini mampu memunguti sampah hingga 30 karung. Mereka mengaku sangat senang bisa membersihkan sampah.
Kontributor: Andhy Eba
Produser: Nofellisa
