Antrean panjang penukaran tiket Timnas Indonesia melawan Argentina terjadi di Wisma Serbaguna Senayan, Sabtu (17/6/2023). Banyak calon suporter yang telah datang sejak pukul 06.00 WIB, meski loket dibuka pukul 10.00-17.00 WIB.

Penukaran tiket akan digelar hingga Minggu (18/6/2023) besok. Meski bintang Lionel Messi batal datang, namun tak menyurutkan antusiasme calon suporter.

Reporter : Andri Bagus Syaeful

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News