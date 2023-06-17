...

Ganjar Naik Mobil Bersejarah Milik Fatmawati, Temui Generasi Z di Bali

Indira Arri, Jurnalis · Sabtu 17 Juni 2023 21:31 WIB
Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024 PDI Perjuangan Ganjar Pranowo tampil berbeda. Ganjar Pranowo tumpangi mobil bersejarah milik Fatmawati bertemu dengan Generasi Z Bali di Kebon Vintage Car Biaung, Denpasar Timur, Bali. Ganjar dijemput mobil bersejarah milik istri Presiden RI pertama Soekarno
 
Mobil Plymouth Deluxe tahun 1948 berkapasitas mesin 4000 cc. Ratusan anak muda Generasi Z antusias menunggu acara Mabar (Maju Bersama Ganjar). Selain diskusi, acara juga menghadirkan musisi Bali Gede Bagus, Youtuber David Allen, Putri Lingkungan Hidup Putu Ayu Saraswati dan Enviromental Activist Pancawara Group

(fru)

