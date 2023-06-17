Wanita muda pengendara motor tewas terlindas truk. Peristiwa terjadi di perempatan Jalan RE Martadinta, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Sabtu (17/6/2023). Kecelakaan terjadi saat pengendara dari arah SGC Cikarang menuju Pasir Gombong menerobos lampu merah

Korban diketahui bernama Saidah (19) warga Sukatani, Kabupaten Bekasi. Kasus kecelakaan ditangani Polsek Cikarang Utara. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Kabupaten Bekasi

(fru)

