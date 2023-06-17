Presiden Jokowi menghadiri acara hari jadi ke-11 Komunitas Galang Kemajuan dan Keberlanjutan Center (GK Center), Sabtu (17/6). Acara relawan Jokowi itu digelar di Balai Sarwono, Jakarta Selatan secara tertutup. Diketahui, Jokowi tiba di lokasi Balai Sarwono, pukul 15.28 WIB.

Jokowi tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang. Begitu tiba di lokasi, Jokowi langsung menyapa para relawan yang hadir. Jokowi juga menyampaikan sambutan pada kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Jokowi membahas soal kondisi ekonomi Indonesia. Jokowi mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang ekonominya paling baik dan stabil. Dibandingkan dengan negara-negara besar G20 yang lainnya Indonesia termasuk yang paling atas.

