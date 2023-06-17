Presiden Jokowi menghadiri acara hari jadi ke-11 Komunitas Galang Kemajuan dan Keberlanjutan Center (GK Center), Sabtu (17/6). Acara relawan Jokowi itu digelar di Balai Sarwono, Jakarta Selatan secara tertutup. Diketahui, Jokowi tiba di lokasi Balai Sarwono, pukul 15.28 WIB.

Jokowi tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang. Begitu tiba di lokasi, Jokowi langsung menyapa para relawan yang hadir.

Jokowi tampak duduk di baris paling depan atau tepat di depan panggung. Tak hanya dari Jakarta, para relawan yang hadir diketahui terdiri dari beberapa daerah. Mulai dari Karawang, Depok, hingga Aceh.

(fru)

