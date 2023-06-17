...

Api Lahap Rumah dan Lapak Hewan Kurban di Cakung, 14 Mobil Damkar Dikerahkan ke Lokasi

Rio Manik, Jurnalis · Sabtu 17 Juni 2023 18:32 WIB
Kebakaran terjadi di Jalan Buaran 1, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (17/6/2023). Api membakar habis rumah dan lapak semi permanen di kawasan tersebut. Petugas dan 14 unit mobil Damkar diterjunkan untuk memadamkan api
 
Kebakaran melanda dua rumah semi permanen dan dua lapak hewan kurban. Diduga api berasal dari lapak hewan kurban yang merambat ke rumah warga
 
Penyebab kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 16 ekor kambing hangus terbakar

