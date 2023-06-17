Kebakaran terjadi di Jalan Buaran 1, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (17/6/2023). Api membakar habis rumah dan lapak semi permanen di kawasan tersebut. Petugas dan 14 unit mobil Damkar diterjunkan untuk memadamkan api

Kebakaran melanda dua rumah semi permanen dan dua lapak hewan kurban. Diduga api berasal dari lapak hewan kurban yang merambat ke rumah warga

Penyebab kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 16 ekor kambing hangus terbakar

