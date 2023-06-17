Politikus PPP yang juga Menparekraf RI, Sandiaga Uno tiba di lokasi penutupan Rapimnas VI PPP di The Golden Ballroom, Hotel Sultan Senayan, Jakpus, Sabtu (17/6). Tampak sejumlah relawan Sandiaga Uno menyambut dengan sejumlah yel-yel dan sorak-sorai.

Sandiaga Uno tampak disambut Sekjen DPP PPP, Arwani Thomafi dan Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara. Sandiaga Uno kemudian masuk ke ruang VIP bertemu dengan Plt Ketum DPP PPP, M. Mardiono.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi mengatakan terkait tugas berat yang akan diemban Sandiaga Uno akan diumumkan dalam rapat Rapimnas pada 16-17 Juni 2023. Diketahui nantinya pelaksanaan Rapimnas akan diikuti oleh seluruh perwakilan DPP dan DPW.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News