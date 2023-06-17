Seorang ibu muda nekat membunuh dua anak kandungnya di Jember, Jawa Timur, Sabtu (17/6/2023). Dua anaknya ditemukan meninggal di dalam kamar dan sang ibu di temukan menggantung di dalam rumahnya.

Pelaku diketahui bernama Husnul (28) warga Kelurahan Bintoro diduga alami depresi atau gangguan kejiwaan. Lokasi kejadian kini telah dipasangi garis polisi.

Tiga orang yang meninggal langsung dibawa ke kamar jenazah RSD Soebandi Jember untuk diautopsi.

Reporter : Bambang Sugiarto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

