Puluhan relawan yang mengatasnamakan Ganjar Pranowo-TGB (GP-TGB) menyambut kedatangan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi ke Bengkulu.
Penyambutan dilakukan Bandara Fatmawati Soekarno Jumat (16/6/2023) siang. Puluhan relawan ini membentangkan spanduk bertuliskan dukungan duet pasangan Ganjar dan TGB dengan jargon nasionalis dan agamis.
TGB pun menyambut baik aspirasi dari relawan.
Reporter : Endro Dwirawan
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
