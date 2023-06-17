Puluhan relawan yang mengatasnamakan Ganjar Pranowo-TGB (GP-TGB) menyambut kedatangan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi ke Bengkulu.

Penyambutan dilakukan Bandara Fatmawati Soekarno Jumat (16/6/2023) siang. Puluhan relawan ini membentangkan spanduk bertuliskan dukungan duet pasangan Ganjar dan TGB dengan jargon nasionalis dan agamis.

TGB pun menyambut baik aspirasi dari relawan.

Reporter : Endro Dwirawan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

