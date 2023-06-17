KM Bukit Siguntang milik PT. Pelni terbakar pada Jumat (16/6/2023) malam. Kapal terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Nusantara kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Asap tebal sempat menyulitkan petugas untuk menerobos masuk ke titik sumber api. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam petugas Damkar berjibaku dengan menurunkan 4 unit mobil pemadam.
Reporter : Erwin Eka Pratama
Produser: Reza Ramadhan
