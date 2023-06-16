Seorang ibu di Jember menciptakan menu seblak bakar bumbu kencur. Untuk membuat kuliner ini pertama kita harus menggodok kerupuk basah hingga kenyal. Selanjuntya kencur dan bumbu rempah lainnya seperti cabe dan bawang putih digerus hingga halus.

Setelah halus, disiram minyak mendidih dan ditaburi keju mozarella dan kemudian dibakar. Rasa pedas bercampur gurih semakin nikmat dengan aroma bakaran yang mengugah selera. Kuliner ini pun memiliki pelanggan setianya.

Reporter : Bambang Sugiarto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

