Jemaah haji Indonesia dianjurkan tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah tarwiyah pada 8 Dzulhijjah. Sebab, jemaah harus menjaga kesehatan fisik menjelang puncak ibadah haji yaitu wukuf di 'Arafah dan mabit di Muzdalifah serta Mina

Tarwiyah adalah proses menginapnya jemaah haji di Mina semalam sebelum mereka melaksanakan wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah

Secara fikih ibadah tarwiyah memang ada dan Rasulullah pernah melakukannya. Namun, bagi jemaah haji Indonesia sebaiknya tidak memaksakan diri

(fru)

