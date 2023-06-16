...

Jemaah Haji Diimbau Tak Memaksakan Diri Jalani Ibadah Tarwiyah

Sucipto, Jurnalis · Jum'at 16 Juni 2023 19:33 WIB
Jemaah haji Indonesia dianjurkan tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah tarwiyah pada 8 Dzulhijjah. Sebab, jemaah harus menjaga kesehatan fisik menjelang puncak ibadah haji yaitu wukuf di 'Arafah dan mabit di Muzdalifah serta Mina
 
Tarwiyah adalah proses menginapnya jemaah haji di Mina semalam sebelum mereka melaksanakan wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah
 
Secara fikih ibadah tarwiyah memang ada dan Rasulullah pernah melakukannya. Namun, bagi jemaah haji Indonesia sebaiknya tidak memaksakan diri

Berita Terkait

